На 97-годишна възраст почина "Гласът на Формула 1"

Мъри Уокър, британският телевизионен водещ, смятан за "гласа на Формула 1", почина на 97-годишна възраст.

Уокър, участвал във Втората световна война, се превърна в икона на Формула 1 в продължение на повече от 30 години като коментатор на BBC и ITV.

Известен със страстния си изказ, докато коментира, той за първи път предава за Гран При по радио BBC в Силвърстоун през 1949 г.

Уокър става редовен коментатор на Формула 1 през 1978 г. и оставя микрофона едва когато се пенсионира през 2001 г. след 52-годишна телевизионна кариера.

"С голяма тъга споделяме новината за смъртта на асоциирания член на BRDC Мъри Уокър OBE," заяви британският клуб за автомобилни пилоти. "Приятел, истинска легенда в автомобилния спорт, любимият коментатор на страната и заразителна усмивка."

От триумфа на Джеймс Хънт през 1976 г. над Ники Лауда при проливния дъжд във Фуджи до постоянното съперничество на Айртон Сена с Ален Прост и титлата на Найджъл Менсъл през 1992 г., гласът на Уокър бе синоним във Великобритания на някои от най-запомнящите се моменти от Формула 1.

Формула 1 отдаде почит към паметта на Уокър в социалните медии, като написа в Туитър: "Изключително тъжни сме да научим, че Мъри Уокър почина. Страстта и любовта му към спорта вдъхновиха милиони фенове по целия свят. Той завинаги ще бъде част от нашата история и много ще ни липсва."

