На Пристанище Варна задържаха контрабандни стоки, скрити в контейнер от Китай (СНИМКИ)

Варненски митничари задържаха близо 46 000 контрабандни стоки, скрити в контейнер от Китай. Контейнерът с контрабандата е пристигнал с кораб на Митническия пункт в Пристанище Варна – Запад.

Според декларацията той е съдържал 48 колета с оборудване за автомивка, внос за България. След анализ на риска митничарите отделят пратката за по-сериозна митническа проверка.

При нея те откриват, че контейнерът съдържа освен декларираните стоки и голямо количество недекларирани артикули – общо 45 766 кранове, помпи, четки, инструменти, ремонтни комплекти, а също автомат за обмяна на банкноти и монети срещу жетони, както и 25 000 жетони и 20 000 PVC карти за отстъпка.

снимки: Агенция “Митници”

Недекларираните стоки са задържани и по случая ще бъде съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.