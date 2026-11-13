На този етап от разследването няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение срещу конкретно лице, заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев за тежката катастрофа на АМ "Тракия".

Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол: "На този етап от разследването няма събрани достатъчно доказателства, които да обосноват повдигането на обвинение на конкретно лице. Румънският шофьор беше задържан, за да бъде гарантиран повторният му разпит."

Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол: "На пръв поглед това е може би човешка грешка – несъобразяване с пътните условия: гъстата мъгла, лошите метеорологични условия, скорост, несъобразена с тях. Имам свидетелски показания, че някои от шофьорите са карали с превишена скорост. При някои от автомобилите не се установява видим спирачен път, което означава, че скоростта е била висока. Законът задължава шофьорите да съобразяват поведението си с метеорологичните условия и при необходимост да намалят скоростта почти до спиране."

Но причините катастрофата да не бъде предотвратена са комплексни, допълни Дойчев.

Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол: "Като шофьор на първия автомобил от цялата верига за нас беше важно да установим от неговите показания какво точно е наложило намаляването на скоростта, каква е била метеорологичната обстановка и гъстотата на мъглата. В тази връзка беше необходим и неговият повторен разпит. От неговия разказ се установява, че при движение по магистралата преди участъка на катастрофата е имало мъгла, която не е била особено гъста. В един момент обаче мъглата става изключително гъста, което го е принудило рязко да намали скоростта, за да съобрази движението си с видимостта. Не посочва друга причина за намаляването на скоростта на товарния автомобил."

Досега са разпитани над 50 свидетели, заяви окръжният прокурор на Ямбол.