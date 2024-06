НА ЖИВО: Григор Димитров - Адриан Манарино 4:1

Григор Димитров ще започне участието си на турнира на тревни кортове в Куинс Клъб, Лондон, в понеделник. Надпреварата е от категория АТР 500, а на старта българинът ще премери сили с опитния французин Адриан Манарино.

Организаторите поставиха двубоят да бъде първи от програмата на централния корт в понеделник, с начален час 14:00 наше време.

Димитров и Манарино се познават отлично, като до момента са се срещали 5 пъти в официални двубои, като българинът води с 5-0 победи. За последно те играха на Мастърс 1000 турнира в Индиън Уелс (САЩ) по-рано през сезона, а бившият №3 в света се наложи с 6:3, 6:3. Любопитен е фактът, че всичките им срещи са били на твърди кортове.

35-годишният левичар Манарино се чувства отлично на тревна настилка, на която е спечелил две от петте си АТР титли до момента (Хертогенбош 2019 и Нюпорт 2023). Последната си титла към момента французинът спечели в София в края на миналия сезон, побеждавайки на финала Джак Дрейпър (Великобритания).

Димитров пък има отлични спомени от турнира в Куинс Клъб, който той успя да спечели преди точно 10 години. Миналата година българинът взе решение да се пусне от квалификациите, като успя да запише общо 4 победи, преди да отстъпи пред бъдещия шампион Карлос Алкарас (Испания).

Победителят от срещата Димитров – Манарино ще срещне във втория кръг Карен Хачанов (Русия) или Себастиан Корда (САЩ).

Турнирът в Куинс Клъб е с общ награден фонд €2,411,390.

