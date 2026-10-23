БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви...
Чете се за: 00:52 мин.
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва...
Чете се за: 00:27 мин.
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:15 мин.
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 50 000 души са починали преждевременно заради жегата в европейските градове това лято

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:05 мин.
#Европа
Запази

Учени отчитат най-смъртоносния летен сезон в историята на Европа, като близо две трети от жертвите са в резултат на климатичните промени

ebu 000 смъртни случая жега европейските градове лято
Слушай новината

Учените изчисляват, че над 50 000 души са починали преждевременно поради високите температури в 854 европейски града между юни и август тази година, което прави това най-смъртоносното лято в историята на Европа.

Почти две трети от тези смъртни случаи са конкретно приписани на климатичните промени, причинени основно от изгарянето на изкопаеми горива.

Броят на починалите е почти двойно по-висок от миналата година и с над 70% по-висок от смъртните случаи по време на известните европейски горещи вълни от 2003 г. и 2022 г.

Изследването, публикувано в две рецензирани статии в списанието Nature Health, е извършено от учени от Имперския колеж в Лондон и Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина.

То обхваща градски области в 30 европейски държави с общо население от близо 173 милиона души, или приблизително 40% от населението на ЕС27, Обединеното кралство, Норвегия и Швейцария.

Учените също така оценяват, че 60 души са починали преждевременно поради високите температури в ирландските градове през трите летни месеца, като приблизително 35 от тези смъртни случаи (или 60%) са конкретно приписани на климатичните промени, предизвикани от човека.

Ирландският анализ обхваща градско население от малко над 1,5 милиона души, а не цялата страна.

В цяла Европа допълнителните 32 619 смъртни случая, конкретно приписани на климатичните промени, надвишават общия брой на смъртните случаи, свързани с горещината през лятото на 2003 г. или 2022 г.

Проучването подчертава, че климатичните промени не просто правят европейските горещи вълни по-горещи или по-чести – те вече добавят десетки хиляди преждевременни смъртни случая към годишната смъртност на континента.

Д-р Клер Барнс, изследовател на екстремни метеорологични явления и климатични промени в Имперския колеж в Лондон, заяви, че резултатите показват все по-сериозните последици от повишаващите се температури:

„Тези цифри са остро напомняне, че нашите горещи, по-екстремни лета оказват все по-сериозно влияние върху общественото здраве. Зад тези статистики стоят реални хора, чийто живот е бил загубен, и реални семейства, които скърбят за тях.“

Европа преживя поредица от екстремни горещи вълни през лятото, като в Западна Европа са отчетени температури със средно 2,9°C над сезонната норма за периода 1991 - 2020 г.

В отделни дни температурите в някои страни надвишаваха историческите си средни стойности с до 12°C.

Почти една трета от отчетените смъртни случаи през лятото са се случили по време на особено интензивна гореща вълна между 17 юни и 1 юли, когато средните температури в изследваните градове са били с 5,3°C над нормата.

Италия отчита най-висок брой смъртни случаи на национално ниво – 13 303, следвана от Франция с 7268, Испания с 6824 и Германия с 6340.

В Обединеното кралство се изчислява, че 4354 души са починали преждевременно поради жегата, като 2535 от тези смъртни случаи са приписани на климатичните промени, предизвикани от човека.

Въпреки че възрастните хора бяха особено уязвими, изследователите оценяват, че приблизително 6000 души под 65-годишна възраст също са починали от летните горещини.

Хората на възраст 85 и повече години представляват приблизително 22 502 смъртни случая, или 45% от общия брой.

Изследването установи също така, че делът на смъртните случаи, свързани с горещината и приписвани на климатичните промени, е нараснал значително – от приблизително 40% в началото на века до 65% през лятото на 2026 г.

Д-р Пиер Маселот, асистент-професор в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, каза, че резултатите показват, че заплахата вече не е ограничена само до традиционно по-горещите региони на Европа:

„Това лято беше още едно драматично напомняне, че климатичните промени са проблем на всички. Не само горещите региони страдат повече – части от Западна и Северна Европа преживяват екстремна жега и исторически висок здравен натиск.“

Той предупреди, че европейските градове са слабо адаптирани към нарастващите температури и че са необходими по-големи инвестиции в градско охлаждане, зелени площи и предоставяне на здравни услуги.

Изследователите подчертават, че техният анализ обхваща само градското население. Това означава, че общият брой на смъртните случаи, свързани с горещината в Европа през лятото, е бил значително по-висок.

Д-р Барнс каза, че резултатите потвърждават необходимостта от целенасочени мерки за защита на уязвимото население, наред с бързото намаляване на емисиите на парникови газове, за да се ограничи по-нататъшното затопляне.

Статия, написана от Джордж Лий (RTE), първоначално публикувана на 23 октомври 2026 г.

#горещо време #климатични промени #жега

Последвайте ни

ТОП 24

Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
1
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!
2
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски...
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка
3
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да...
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени в защита на журналистите след инцидента със Соня Колтуклиева
4
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени...
"Демократи за силна България": Изцяло подкрепяме искането за оставка на председателя на НС
5
"Демократи за силна България": Изцяло подкрепяме искането...
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение
6
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Европа

Саботаж, дронове и нарушения на въздушното пространство: Как Европа следи хибридните заплахи, свързвани с Русия
Саботаж, дронове и нарушения на въздушното пространство: Как Европа следи хибридните заплахи, свързвани с Русия
„Искам мир“: Доклад от фронтовото село Просяна в Украйна „Искам мир“: Доклад от фронтовото село Просяна в Украйна
Чете се за: 05:35 мин.
ЕК готви ново проучване за смяната на времето ЕК готви ново проучване за смяната на времето
Чете се за: 01:30 мин.
​Урсула фон дер Лайен за ударения кораб край Констанца: Поредна руска ескалация в Черно море ​Урсула фон дер Лайен за ударения кораб край Констанца: Поредна руска ескалация в Черно море
Чете се за: 01:50 мин.
Недоволството на студентите: Протестната вълна достигна Австрия Недоволството на студентите: Протестната вълна достигна Австрия
Чете се за: 00:37 мин.
Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви условия постави Путин? Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви условия постави Путин?
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Дрон падна между селата Бърложница и Драготинци
Дрон падна между селата Бърложница и Драготинци
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
"Булгаргаз" поиска спешна среща с кмета Терзиев за задълженията на "Топлофикация" "Булгаргаз" поиска спешна среща с кмета Терзиев за задълженията на "Топлофикация"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца
Чете се за: 00:27 мин.
По света
​Урсула фон дер Лайен за ударения кораб край Констанца: Поредна...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
ЕК готви ново проучване за смяната на времето
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Кремъл съобщи, че първият танкер с руски дизел по споразумението...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ