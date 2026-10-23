Над 50 000 души са починали преждевременно заради жегата в европейските градове това лято

Учените изчисляват, че над 50 000 души са починали преждевременно поради високите температури в 854 европейски града между юни и август тази година, което прави това най-смъртоносното лято в историята на Европа.

Почти две трети от тези смъртни случаи са конкретно приписани на климатичните промени, причинени основно от изгарянето на изкопаеми горива.

Броят на починалите е почти двойно по-висок от миналата година и с над 70% по-висок от смъртните случаи по време на известните европейски горещи вълни от 2003 г. и 2022 г.

Изследването, публикувано в две рецензирани статии в списанието Nature Health, е извършено от учени от Имперския колеж в Лондон и Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина.

То обхваща градски области в 30 европейски държави с общо население от близо 173 милиона души, или приблизително 40% от населението на ЕС27, Обединеното кралство, Норвегия и Швейцария.

Учените също така оценяват, че 60 души са починали преждевременно поради високите температури в ирландските градове през трите летни месеца, като приблизително 35 от тези смъртни случаи (или 60%) са конкретно приписани на климатичните промени, предизвикани от човека.

Ирландският анализ обхваща градско население от малко над 1,5 милиона души, а не цялата страна.

В цяла Европа допълнителните 32 619 смъртни случая, конкретно приписани на климатичните промени, надвишават общия брой на смъртните случаи, свързани с горещината през лятото на 2003 г. или 2022 г.

Проучването подчертава, че климатичните промени не просто правят европейските горещи вълни по-горещи или по-чести – те вече добавят десетки хиляди преждевременни смъртни случая към годишната смъртност на континента.

Д-р Клер Барнс, изследовател на екстремни метеорологични явления и климатични промени в Имперския колеж в Лондон, заяви, че резултатите показват все по-сериозните последици от повишаващите се температури:

„Тези цифри са остро напомняне, че нашите горещи, по-екстремни лета оказват все по-сериозно влияние върху общественото здраве. Зад тези статистики стоят реални хора, чийто живот е бил загубен, и реални семейства, които скърбят за тях.“

Европа преживя поредица от екстремни горещи вълни през лятото, като в Западна Европа са отчетени температури със средно 2,9°C над сезонната норма за периода 1991 - 2020 г.

В отделни дни температурите в някои страни надвишаваха историческите си средни стойности с до 12°C.

Почти една трета от отчетените смъртни случаи през лятото са се случили по време на особено интензивна гореща вълна между 17 юни и 1 юли, когато средните температури в изследваните градове са били с 5,3°C над нормата.

Италия отчита най-висок брой смъртни случаи на национално ниво – 13 303, следвана от Франция с 7268, Испания с 6824 и Германия с 6340.

В Обединеното кралство се изчислява, че 4354 души са починали преждевременно поради жегата, като 2535 от тези смъртни случаи са приписани на климатичните промени, предизвикани от човека.

Въпреки че възрастните хора бяха особено уязвими, изследователите оценяват, че приблизително 6000 души под 65-годишна възраст също са починали от летните горещини.

Хората на възраст 85 и повече години представляват приблизително 22 502 смъртни случая, или 45% от общия брой.

Изследването установи също така, че делът на смъртните случаи, свързани с горещината и приписвани на климатичните промени, е нараснал значително – от приблизително 40% в началото на века до 65% през лятото на 2026 г.

Д-р Пиер Маселот, асистент-професор в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, каза, че резултатите показват, че заплахата вече не е ограничена само до традиционно по-горещите региони на Европа:

„Това лято беше още едно драматично напомняне, че климатичните промени са проблем на всички. Не само горещите региони страдат повече – части от Западна и Северна Европа преживяват екстремна жега и исторически висок здравен натиск.“

Той предупреди, че европейските градове са слабо адаптирани към нарастващите температури и че са необходими по-големи инвестиции в градско охлаждане, зелени площи и предоставяне на здравни услуги.

Изследователите подчертават, че техният анализ обхваща само градското население. Това означава, че общият брой на смъртните случаи, свързани с горещината в Европа през лятото, е бил значително по-висок.

Д-р Барнс каза, че резултатите потвърждават необходимостта от целенасочени мерки за защита на уязвимото население, наред с бързото намаляване на емисиите на парникови газове, за да се ограничи по-нататъшното затопляне.

Статия, написана от Джордж Лий (RTE), първоначално публикувана на 23 октомври 2026 г.