Надпреварите в триатлона в Париж 2024 са под въпрос заради качеството на водата в река Сена

Състезанията по триатлон от програмата на Олимпийските игри в Париж 2024 може да бъдат отложени или плувният етап да бъде отменен, ако качеството на водата в река Сена бъде неблагоприятно повлияно от метеорологичните условия, смята ръководителят на организационния комитет на Игрите Тони Естанге.

Възможността за проливни дъждове във френската столица може да повиши нивата на бактерията Ешерихия коли във водата, въпреки че бяха инвестирани над милиард евро, за да бъде реката безопасна за плуване за първи път от сто години.

Във вторник благотворителната организация Surfrider Foundation Europe обаче излезе с предупреждение, че взетите проби показват опасни нива на бактерии във водата, а до церемонията по откриване на Олимпиадата в Париж остават малко повече от 100 дни.

