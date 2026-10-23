Най-малко 16 души са загинали след земетресение в Тибет

Земетресение с магнитуд 7,0 разтърси китайския автономен район Тибет, загинаха най-малко 16 души, 32 бяха ранени, а стотици жилища се срутиха в северния град Нагчу, предадоха Синхуа и Асошиейтед прес.

Операциите по издирване и спасяване продължават след срутването на най-малко 339 къщи, съобщи медийният офис на градските власти, позовавайки се на официални данни. От пострадалите 11 души са в тежко състояние, а останалите 21 са получили леки наранявания.

Спасителни екипи от полицията и противопожарните служби изграждат палатки за хората, останали без дом вследствие на труса.

Това е най-силното земетресение в района през последните пет години, съобщи китайската централна телевизия.

Според Геоложката служба на САЩ земетресението е станало в 22.33 ч. местно време, като епицентърът му се е намирал на 191 км източно-североизточно от Нагчу, в слабо населен високопланински район в северната част на Тибет. По данни на службата огнището на труса е било на дълбочина 18 км.

Китайската държавна агенция Синхуа, позовавайки се на Китайския център за сеизмологични мрежи, съобщи, че дълбочината е била 10 км.

Нагчу се намира на над 300 километра северно от столицата на Тибет, Лхаса.

Епицентърът на земетресението е на около 400 км от Лхаса, добавя Ройтерс.