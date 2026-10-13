Наказаха Лучано Спалети за един мач

Ювентус ще бъде без старши треньора си Лучано Спалети за предстоящото домакинство на Лацио, след като старши треньорът на "бианконерите" получи наказание от една среща от Италианската футболна лига.

Спалети бе наказан за сдърпване с треньора на Каляри Фабио Писакане по време на мача между двата отбора през уикенда, завършил 1:1. Двамата се скараха след края на мача и получиха червени картони.

Пизакане също е наказан за един двубой и няма да води Каляри при гостуването на Монца идния понеделник.

Наказание от един мач получи и голмайсторът на Рома Дониел Мален за червения картон, който получи при равенството 0:0 с Комо. Нидерландецът, който е лидер в Серия "А" с шест попадения през кампанията, ще пропусне домакинството на Дженоа.