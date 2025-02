Нант се отдалечи от зоната на изпадащите след успех у дома срещу Ланс

Нант се отдалечи на пет точки от зоната на изпадащите с успех с 3:1 срещу Ланс в среща от 23-ия кръг на футболното първенство на Франция.

Седмица след като загуби с 1:7 от Монако, "канарчетата" се върнаха, за да си осигурят едва петата победа в 23 мача този сезон.

Домакините поведоха с 2:0 след голове на Луи Льору в 37-ата и на нигериеца Моузес Симон в 61-ата от дузпа.

Нийл Ел Айнауи отбеляза почетното попадение за гостите след точно изпълнен 11-метров наказателен удар в 65-ата минута.

М'бала Нзола от Ланс бе изгонен с директен червен картон в 70-ата минута. Крайното 3:1 оформи конгоанецът Мешак Елиа в добавеното време.

Тулуза победи като гост Льо Авър с 4:1. Закария Абухлал, Винсент Сиеро от дузпа, Арон Донум и Франк Магри бяха точни за успеха, а попадение на Шави Бабицка в началото беше отменено от ВАР поради игра с ръка.

Toulouse’s first win since Jan. 15 is a BIG one pic.twitter.com/D0Dzj3hVLX