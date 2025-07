Флуминензе грабна първия билет за Топ 4 на световното клубно първенство

Флуминензе си подпечата мястото на полуфиналите на световното клубно първенство в САЩ. Съставът на Ренато Гаучо отказа Ал-Хилал с 2:1 в първия четвъртфинал от клубния Мондиал.

Tricolor remain unbeaten at the #FIFACWC — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 4, 2025

На "Кампинг Уърлд Стейдиъм" в Орландо Матеус Мартинели и Еркулес се разписаха за тима от Рио де Жанейро, докато Маркуш Леонардо бе точен за отбора от Рияд. Мачът имаше своите достойнства, особено през второто полувреме, когато стана по-офанзивен, но бразилският тим успя да надделее срещу футболистите, водени от Симоне Индзаги, за да продължи своята приказка на американска земя.

В следващата фаза тимът от Рио де Жанейро ще срещне победителя от двойката между Палмейрас и Челси, които ще премерят сили тази нощ от 4:00 часа.

Ниското темпо и липсата на положения бяха на дневен ред в началните минути. Въпросното статукво бе нарушено в 18-та минута, когато Густаво Нонато стреля, но топката мина над вратата на Ал-Хилал. Последваха нова липса на опасни удари.

Така се стигна до 40-та минута. Тогава Жоао Канесело сгреши в опита си да топката, но тя попадна във футболист на символичните домакини, а оттам и Матеус Мартинели, който разстреля вратата, пазена от Боно.

40' MARTINELLIIIIIIIIIIII@FluminenseFC leads 1-0 thanks to a wonder goal from the Brazilian.pic.twitter.com/Z23SR61KQY — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

В първата минута на добавеното време символичните гости получиха шанс да изравнят. Калиду Кулибали отправи страхотен удар, но Фабио бе на точното място в точното време и опази непокътната вратата на бразилците.

Последва ъглов удар, а играч на арабите бе спънат в наказателното поле. Последва отсъждане на дузпа от страна на главния рефер Дани Маккели. Той обаче трябваше да прибегне до системата на ВАР и сам отмени дузпата за отбора от Рияд.

В 51-та минута символичните гости намериха пътя към равенството. Изпълнение на ъглов удар бе достатъчно за Кулибали да стреля с глава. Впоследствие топката попадна в крака на Маркуш Леонардо и той от няколко метра не сбърка за 1:1.

51' Marcos Leonardo strikes again!



Al-Hilal levels it early in the second half. This one’s far from over!pic.twitter.com/ecVMCxAFlH — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

4 минути след това Херман Кано открадна топката и излезе сам срещу вратаря на арабите. Той опита да прехвърли Бону, но последният го отказа от тези мечти с протягане на ръка.

Отборът от Риад отвърна на удара чрез Сергей Милинкович-Савич, като този път Фабио спаси.

В 70-та минута бразилците си върнаха водачеството. Еркулес открадна топката и опита далечен удар, но топката се удари в защитник на символичните гости и стигна до Самуел Шавиер. Последният комбинира с напредналия Еркулес, който се озова на стрелкова позиция и прониза Бону.

70' HERCULEEEEEES!



Fluminense’s hero goes for it twice, and puts Fluzão back in front!pic.twitter.com/8XzEUUoszR — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

В последните 10 минути играчите на Ал-Хилал опитаха какво ли не да стигнат до изравняването на резултата и наложиха силен натиск, но опитите им се оказаха безуспешни.