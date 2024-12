Наоми Осака стартира с победа в Оукланд

Четирикратната шампионка в турнирите от Големия шлем Наоми Осака направи победно завръщане на корта след тримесечно отсъствие след успех в първия кръг на турнира по тенис в Оукланд (Нова Зеландия) от сериите WТА 250 с награден фонд 275 094 долара.

Седмата поставена Осака надигра представителката на Израел Лина Глушко с 6:4, 6:4 за час и 21 минути игра, за да се класира за втория кръг, като не загуби концентрация от протестите пред стадиона срещу нейната опонентка.

Това бе първи мач за японската тенисистка от октомври насам, когато контузия в гърба сложи край на сезона й.

Всички отличителни белези на играта на Наоми Осака бяха налице срещу Глушко - мощен сервис и силни удари, а тя изглеждаше спокойна на корта, без следи от скорошната си травма.

Осака трябваше да се справи с променящия посоката си вятър на централния корт и със закъснения в играта, причинени от скандиранията на малка група протестиращи, които се чуваха ясно. Имаше и по-дълга почивка, тъй като Осака беше готова да сервира, когато Глушко напусна корта заради болки в бедрото.

