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Наполи и Рома спретнаха голов спектакъл с шест попадения

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Спорт
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Римляните на два пъти успяха да наваксат изоставане и да стигнат до равенството, с което запазиха серията си без загуба в италианския шампионат.

наполи излъга болоня серия
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Наполи и Рома сътвориха истински голов спектакъл, завършвайки 3:3 на стадион „Диего Армандо Марадона“ в двубой от осмия кръг на Серия А. Римляните на два пъти успяха да наваксат изоставане и да стигнат до равенството, с което запазиха серията си без загуба в италианския шампионат.

Франк Ангиса даде преднина на домакините в 28-ата минута с атрактивно изпълнение със задна ножица. Малко преди почивката Кристанте бе близо до изравняването, но ударът му срещна гредата.

В началото на второто полувреме Скот Мактоминей удвои аванса на Наполи и постави гостите в трудна ситуация. Рома обаче не се предаде и между 70-ата и 74-ата минута възстанови равенството с два бързи гола. Матиас Соуле намали изоставането, а резервата Леонардо Балерди се разписа за 2:2.

Наполи отново поведе в 83-ата минута, когато Мактоминей реализира второто си попадение в срещата с мощен удар от границата на наказателното поле. Домакините обаче не успяха да задържат преднината си до последния съдийски сигнал. Малко преди края Балерди също отбеляза за втори път и оформи крайното 3:3, с което двата тима си поделиха точките след зрелищен сблъсък.

#Серия А 2026/2027 #ФК Наполи #ФК Рома

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