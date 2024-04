Наполи повеждаше на два пъти, но все пак взе само точка на свой терен срещу Фрозиноне

Отборът на Фрозиноне временно се измъкна от зоната на изпадащите, след като в двубой от 32-ия кръг на италианската Серия "А" направи 2:2 като гост на Наполи.

С равенството "жълто-сините" събраха 27 точки и изпревариха Верона в битката за 17-ото място, като двата тима са с равен актив, но момчетата на Еузебио ди Франческо са с по-добри показатели в преките двубои.

В същото време все още настоящите шампиони от Неапол пропуснаха да спечелят във втори пореден мач у дома и с 49 пункта заемат 8-а позиция в подреждането.

На "Естадио Диего Армандо Марадона" срещата стартира отлично за "партенопеите", които откриха резултата в 16-ата минута, когато Матео Политано се разписа със страхотно изпълнение от дистанция.

They kept pressing for a goal and they got it with a magnificent @MPolitano16 finesse shot ️#NapoliFrosinone pic.twitter.com/YHJgcG6nxu