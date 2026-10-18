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Наследниците на убития собственик на „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов няма да се ангажират с управлението и финансирането на клуба

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Наследниците на убития собственик на „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов няма да се ангажират с управлението и финансирането на клуба. Те обаче остават отворени за възможността за бъдещо спонсорско сътрудничество. Това съобщиха от ръководството на клуба в съвместно изявление на Съвета на директорите, Сдружение „ПФК Ботев“ и Сдружение „Фенклуб 1912“.

След трагичната загуба на Филипов ръководството е предприело спешни действия за осигуряване на нормалната работа на клуба. Двамата останали членове на Съвета на директорите управляват дружеството колективно до попълването на състава му.

Продължава и анализът на финансовото състояние на клуба. Установени са контакти с настоящите спонсори, като се водят разговори за запазване на партньорствата. Паралелно се търсят и нови финансови партньори.

На 25 октомври е насрочено общо събрание на „Ботев Пловдив“ АД, на което се очаква да бъде избран трети член на Съвета на директорите.

От клуба съобщават още, че след среща с кмета на Пловдив Костадин Димитров са потвърдени ангажиментите за продължаване на съвместната работа по развитието на футбола в града и довършването на втория етап от строителството на стадион „Христо Ботев“.

В изявлението става ясно, че от клуба изявяват желание след окончателното завършване на съоръжението да сключи концесионен договор за дългосрочното му ползване. Въпреки трудностите ръководството благодари на служителите, спортно-техническия щаб и футболистите за професионализма им. От клуба отбелязват и трите поредни победи на отбора след трагедията и призовават привържениците да продължат да подкрепят „жълто-черните“.

#ПФК "Ботев" Пловдив #Илиян Филипов #клуб #финансиране

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