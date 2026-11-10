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Насоките на СЗО за качеството на въздуха могат да спасят милиони животи годишно

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Изследване на университета в Кеймбридж показва, че ограничаването на фините прахови частици и азотния диоксид до препоръчителните нива може значително да намали смъртността и заболеваемостта в 136 страни с ниски и средни доходи.

TOPSHOT - Жена върви по железопътни линии в гъста мъгла в град Лони, Утар Прадеш, на 9 ноември 2026 г.
Снимка: ARUN SANKAR / AFP
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Животът на повече от девет милиона души може да бъде спасен годишно чрез спазване на насоките на Световната здравна организация за замърсяването на въздуха в страни с ниски и средни доходи, гласи изследване на университета в Кеймбридж.

Замърсяването на въздуха на открито представлява най-голямата екологична заплаха за човешкото здраве в световен мащаб. То е свързано с повишена честота на сърдечно-съдови и белодробни заболявания, като коронарна болест, инсулт, астма, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и деменция. Освен натоварването за пациентите и техните семейства, тези заболявания имат и значителни икономически последици поради разходите за здравни грижи и загубата на производителност.

Изследователите разгледаха потенциалните ползи за здравето и икономиката от подобряването на качеството на въздуха в 136 страни с ниски и средни доходи, фокусирайки се върху замърсяването от фини частици (PM2.5) и диоксид на азота (NO₂). Те съчетаха аналитични данни за замърсяването на атмосферата, населението и здравето с научни данни относно връзката между замърсителите, заболяванията и смъртността. Използвайки компютърно моделиране, оцениха как биха могли да се променят смъртността и броят на новите случаи на заболявания, ако нивата на замърсителите бъдат понижени до препоръчаните от СЗО стойности.

Според резултатите от изследването, публикувани в научното списание „Environment International“, спазването на насоките за PM2.5 би могло да предотврати или забави около 9,4 милиона смъртни случая за една година в 136-те разгледани страни. Спазването на насоките за диоксида на азота би могло да предотврати или забави около 1,1 милиона смъртни случая. Уточнява се, че двете оценки не могат да бъдат събрани, тъй като може да има припокриване на смъртните случаи, които биха били предотвратени чрез намаляване на двата замърсителя.

Дори достигането на по-малко строги междинни цели на СЗО би довело до значителни ползи за общественото здраве: то може да бъде свързано с около 6,6 милиона по-малко смъртни случая, свързани с PM2.5, и 435 000 по-малко смъртни случая, свързани с NO₂.

Ползите не се ограничават само до намаляване на смъртността. Според оценките на изследователите достигането на препоръчаните нива на PM2.5 би могло да доведе в рамките на една година до 2,8 милиона по-малко нови случаи на хронична обструктивна белодробна болест, 1,1 милиона по-малко случаи на деменция, 7,3 милиона по-малко случаи на коронарна болест и 2,3 милиона по-малко случая на инсулт.

Подобряването на качеството на въздуха ще има също така значителни икономически ползи, тъй като ще ограничи заболяванията, намалявайки както разходите за медицински грижи, така и загубите в производителността, тъй като работниците ще се нуждаят от по-малко дни отсъствие поради предотвратими заболявания.

За илюстрация, достигането на препоръчаните нива на PM2.5 би могло да доведе до годишни преки икономии на медицински разходи от 11,8 милиарда долара за коронарна болест, 5,9 милиарда долара за инсулт и 8,6 милиарда долара за деменция.

Източник: АПЕ-МПЕ

Статията е написана от ERTNews и първоначално е публикувана на 10 ноември 2026 г.

#Световна здравна организация #СЗО

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