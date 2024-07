Непобедима Аржентина отново се пребори за финал на Копа Америка

Аржентинският национален отбор си проправи път до финала на Копа Америка в САЩ. Действащите шампиони в турнира матираха Канада с 2:0 в първия полуфинал, изигран на стадион „МетаЛайф“. В автори на попаденията за селекцията на Лайнъл Скалони се превърнаха Хулиан Алварес и Лионел Меси. Така „албиселесте“ продължават да не познават вкуса на загубата в континенталния шампионат.

