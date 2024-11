Нерви от стомана за Везенков и инфарктна победа за Олимпиакос в Евролигата (видео)

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха пети пореден триумф в Евролигата. Българинът и неговите съотборници пребориха Макаби Тел Авив с 94:91 в среща от деветия кръг, изгирана в зала "Александър Николич", Белград. Мачът предложи доста амплитуди и от двете страни, но в заключителната четвърт селекцията на Йоргос Барцокас взе верните решения и направи така, че съставът на Одед Каташ да допусне трета последователна грешка в турнира на богатите.

Срещу името на гърците личат седем победи и три загуби, а израелците са на обратния полюс.

Fifth W in a row for @Olympiacos_BC after an absolute thriller of a game!#EveryGameMatters pic.twitter.com/LrpppFhVB5 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2024

Доза лекция в офанзивен план от страна на Александър Везенков и Еван Фурние, както и доброто движение на топката, постави гостите на лидерската позиция на бърза ръка в откриващите минути. Символичните домакини имаха с какво да отговорят в нападение, като със задачата се заеха Дейвид де Джулиъс и Тамир Блат, но имаха достатъчно аргументи да затвърдят ролята си на лидери и в края на встъпителния период се пребориха за разлика от 5 точки.

Моузес Райт даде тон на „червено-белите“ за запазване на тенденцията в началото на следващата десетка. Постепенно ролите се размениха, особено в атака, а точните стрелби на Ливай Рандълф, Рокас Йокубайтис, Джейлън Хаорд и Тамир Блат вдъхновиха израелците да провокират пълен обрат. Гръцката защита също спря да работи и по този начин „делфините“ се оттеглиха в съблекалнята при 53:42.

Роман Соркин последва примера на своите съотборници и отборът от Тел Авив често се радваше на двуцифрена разлика в хода на третата част. Тимът от Пирея най-сетне показа признаци на живот в дефанзивен план, а Лука Вилдоса, Фурние и Везенков се пробудиха, за да намерят гостите пътя към обрата и 7-точковия актив след 30 минути игрово време.

Действащият бронзов медалист в турнира на богатите напомни за доброто си движение на топката в откриващите моменти на заключителната четвърт, когато остави водачеството в ръцете си чрез Никола Милутинов и Вилдоса. Израелците отказваха да се предадат и дишаха във врата на своите съперници със съдействието на Хоард, Соркин и Рандълф. Все пак Найджъл Уилямс-Гос, Милутинов и Фурние съхраниха спокойствието в гръцките редици. Соркин даде последни надежди на „делфините“, стопявайки изоставането им само до 2 точки с 28 секунди, оставащи на часовника, но Везенков не трепна от наказателната линия в ответната атака. Последва тройка на Блат, а Везенков повтори упражнението от фаула в последните 10.5 секунди. Атака по-късно Сейбън Лий не сполучи зад дъгата и всичко приключи.

Както по традиция, Везенков получи правото да намери място в стартовата петица и не за пореден път не разочарова. Българският национал поведе колоната на реализаторите и отново изигра основната роля за успеха на "червено-белите", показвайки хладнокръвие в решителните моменти. Българският национал се прибра в съблекалнята с 21 точки, 4 борби, 2 асистенции и 1 чадър за 29 минути, прекарани на паркета. При стрелбата с и той бе 4/5 от средна дистанция, 1/2 отвъд дъгата и 10/11 от линията за изпълнение на наказателни удари.

От неговите съотборници Еван Фурние се разписа с 20 точки. Никола Милутинов се отчете с 11 и 8 борби, Найджъл Уилямс-Гос и Лука Вилдоса (5 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 10 точки.

Джейлън Хаорд бе над всички за Макаби с 20 точки. Ливай Рандълф има 15 и 5 борби, Роман Соркин реализира 13, Тамир Блат завърши с 12 и 8 асистенции.

На 21 ноември (четвъртък) Везенков и компания ще домакинстват на Баскония, докато Макаби ще има визита на Армани Олимпия Милано.

