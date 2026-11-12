"Ни напред, ни назад": Румънски тир заседна на улица в Казанлък (СНИМКИ)

Тежкотоварен камион с румънска регистрация сътвори зрелищен транспортен абсурд в Казанлък днес следобед. Около 15.00 часа шофьорът на тежката машина незнайно как е решил да влезе в насрещното движение по ул. „Тюлбенска“, но маневрата му приключи безславно в тесния участък на улицата.

В опит да се провре през иглените уши на трасето, камионът е закачил и компрометирал покрива на старата сграда, известна сред местните като „Яхната“. В момента тежкотоварното возило е надеждно заклещено в класическата ситуация „ни напред, ни назад“, а движението в района е блокирано.

Тепърва предстои сложната операция по изтеглянето на румънския гастрольор. Очевидци на място коментират, че освобождаването на камиона от капана неизбежно ще донесе още щети по фасадата и покривната конструкция, преди улицата отново да бъде отворена за движение.

Снимки: БГНЕС