Нидерландия - Хърватия и Испания - Италия са полуфиналните двойки в Лигата на нациите

Нидерландия - Хърватия и Испания - Италия са полуфиналните двойки в третото издание на турнира Лига на нациите, отреди тегленият жребий днес в Нион, Швейцария.

Финалната четворка в турнира ще се изиграе между 14 и 18 юни 2023 година в Нидерландия, като мачовете ще се изиграят в Ротердам и Енсхеде.

В първия полуфинал ще се срещнат домакините и Хърватия, а срещата ще бъде на 14 юни от 21.45 часа българско време на стадион "Де Кайп" в Ротердам.

За "лалетата" това ще бъде второ участие във финална четворка на Лигата на нациите, като през сезон 2018/19 те достигнаха до финала, където загубиха от Поругалия. От друга страна "ватрените", водени от Лука Модрич, за първи път намират място в полуфиналите на надпреварата, след като спечелиха групата си с тимовете на Дания, Франция и Австрия.

На следващият ден (15 юни) пък отново от 21.45 часа българско време в другият полуфинал един срещу друг в Енсхеде ще се изправят отборите на Италия и Испания в повторение на сблъсъка им на същата фаза от последното издание на Лигата на нациите. Тогава "Ла Фурия" излъга "адзурите" насред "Сан Сиро" и ги победи с 2:1 след две попадения на Феран Торес, но впоследствие загуби в спора за трофея от Франция.

Победителите в двата полуфинала ще се срещнат в големия финал на 18 юни в Ротердам, докато загубилите ще играят в мача за 3-то място, който отново ще бъде на 18 юни, но в Енсхефе.

Единственото сигурно преди старта на финалната четворка е, че Лигата на нациите ще има своя нов шампион, тъй като Португалия и Франция, които спечелиха първите две издания на турнира, отпаднаха още в груповата фаза.

Wednesday 14 June:

Thursday 15 June:



Predict who will contest the 2023 #NationsLeague final