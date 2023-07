Ник Кирьос се оттегли от Уимбълдън заради травма в китката

Австралийският тенисист Ник Кирьос обяви, че ще пропусне тазгодишния Уимбълдън заради контузия в китката.

Финалистът в надпреварата от преди 12 месеца съобщи тъжната новина за своите фенове в социалните мрежи, споделяйки, че е почувствал болки в тази област на ръката при завръщането си от Майорка.

В крайна сметка Кирьос се е подложил на скенер, който е показал "скъсана връзка" и предвид краткото време до началото на турнира в Лондон австралиецът е бил принуден да се оттегли.

По програма австралиецът трябваше да изиграе днес мача си от първия кръг на надпреварата срещу Давид Гофен, но след новината за травмата му неговото място в основната схема ще бъде заето от щастлив губещ от квалификациите.

Sorry to hear your news @NickKyrgios - wishing you a swift recovery and hope to see you back on our courts next year #Wimbledon pic.twitter.com/R0zl7i74Bd