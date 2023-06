Никола Йокич - от №41 в драфта до №1 в НБА

26 юни 2014 г. Никола Йокич спи спокойно и дори не подозира, че в този момент се решава съдбата му. По-неспокоен е брат му Неманя, който му звъни по телефона. “Избрали са те в драфта на НБА!”, чува Никола и разбира, че това е шансът на живота му. Денвър Нъгетс е отборът, който го иска, защото 20-годишният сърбин е впечатлил представителите на тима по време на “Nike Hoops Summit”. Много малко са хората, които вярват, че по-малко от 10 години по-късно Никола Йокич ще бъде най-добрият играч в Националната баскетболна асоциация.

Фамозният сезон за Никола и Денвър Нъгетс завърши с първа титла за “златните буци” в тяхната история. Отборът воден от Майкъл Малоун мина като на парад през Минесота, Финикс, ЛА Лейкър и Маями, като допусна едва четири загуби в мачовете срещу тях по пътя към трофея. За това представяне с решаваща роля беше Никола Йокич.

На пръв поглед изглежда, че е непохватен. Движенията му на игрището често стават повод за пародийни имитации в забавни видеа. Наглед тромав и без сериозен отскок. Но това са само първите впечатления. Никола Йокич притежава уникален баскетболен интелект, който му помага да вижда игрището и развитието на ситуациите по различен от всички останали начин. Неслучайно сърбинът остави след себе си Майкъл Джордън, ЛеБрон Джеймс и другите звезди на НБА по кариерен рейтинг на ефективност в плейофите. Освен отличните индивидуални показатели Йокич подобри и тези на своите съотборници.

Nikola Jokic is the first player in NBA history to record 30+ points, 20+ rebounds, and 10+ assists in a Finals game pic.twitter.com/dXWpQ7qrn1

Преди години Никола казва за себе си, че е бил дебел плеймейкър. Тежките думи за наднорменото му тегло го следват навсякъде. Още в Сърбия е бил мишена за стрелите на шегобийците, но това не му пречи да обожава баскетбола. Веднага след шампионския триумф с Денвър в мрежата се появи пост във фейсбук на младия Никола, който търси желаещи за поредния баскетболен мач… но никой не му отговаря. А всички до които е достигнал този негов призив сега можеше да се гордеят, че са били на игрището заедно с най-добрия в асоциацията. Малшанс.

Рекордите за Йокич валят един след друг. Той стана единственият играч в НБА, който е избран във втория кръг на драфта и достига до наградата за MVP. Също така е единственият драфтиран извън първите 15, който след това е избран за най-полезен както в редовния сезон, така и в плейофите. Няма друг, който в рамките на един сезон да е вкарал поне 2000 точки, да е овладял поне 1000 борби и да е направил поне 500 асистенции в един сезон. Списъкът с постиженията му е огромен. Зад всичко това се крие огромен талант и желание за победа. А след всички тези цифри Йокич казва, че най-добрият играч на Денвър Нъгетс е Джамал Мъри.

Congratulations to MVP Nikola Jokić, Coach Malone, and the entire @Nuggets organization for bringing home their first-ever NBA title in the Mile High City of champions.