Нищо ново: Александър Везенков гарантира нова победа на Олимпиакос в Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос подхванаха серия в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Армани Олимпия Милано с 89:68 в среща от третия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас изпита известни колебания, но в хода на мача даде да се разбере, че разполага с много повече офанзивна мощ и отказа баскетболистите на Еторе Месина, за да ликува за втори пореден път в турнира на богатите.

Това се оказа достатъчно срещу името на гърците да личат две победи и една загуба, а италианците са на обратния полюс.

Барцокас не изневери на себе си и този път, гласувайки доверие на българина, който бе селектиран в стартовата петица. От своя страна българският национал отново влезе в ролята на основен реализатор и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото напусна паркета с 22 точки, 7 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 24 игрови минути. При стрелабта си той бе 3/6 от средна дистанция, 3/5 отвъд дъгата и 7/8 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Александър Везенков се погрижи да открадне шоуто в откриващите минути и до голяма степен офанзивният му арсенал връчи двуцифрена разлика на домакините. Гостите започнаха да влизат в час, а събуждане на Леандро Болмаро и Осман Диоп, както и солидното представяне в дефанзивен план, сътвориха пълен обрат, но Везенков нямаше спиране и почти собственоръчно осигури разлика от 6 точки на гърците в края на встъпителния период.

Шакил МакКисик последва примера на своя съотборник, а „червено-белите“ напомниха на какво са способни в дефанзивен план, за да мечтаят за нова двуцифрена преднина. Италианците зациклиха, особено в нападение, отваряйки пътя на тима от Пирея да се оттегли в съблекалнята при 39:27.

