Ноа Лайлс отново недосегаем на 100 м на Диамантената лига в Лондон

Тройният световен шампион от Будапеща 2023 Ноа Лайлс загря за олимпийското злато на 100 м с победа на Диамантената лига в Лондон. Американецът спечели битката с някои от основните си конкуренти, финиширайки с личен рекорд от 9,81 сек.

Акани Симбине от Южна Африка завърши втори с 9,86 сек., а двойният световен медалист в спринта от Будапеща 2023 Лециле Тебого от Ботсвана изравни националния и личния си рекорд от 9,88 сек. за третата позиция.

Матю Хъдсън-Смит стана първият европеец в историята с резултат под 44 секунди на 400 метра. Континенталният рекордьор коригира собственото си върхово постижение в Европа, след като спечели първото място на Диамантената лига в Лондон с 43,74 секунди. Това е също нов рекорд на турнира и нов най-добър резултат в света за сезона.

HOW ABOUT THAT 's @mattonthefloor smashes the European and British 400m record with 43.74 ️ #DiamondLeague pic.twitter.com/c0FlqtzceH

Хъдсън-Смит, който пропусна европейското първенство в Рим, за да се готви за олимпийските игри в Париж, прати в историята рекорда на турнира в Лондон на легендарния Майкъл Джонсън от 43,98 сек., поставен през 1992 г.

В същата дисциплина на жените две състезателки бягаха под 49 сек., а още три под 50 сек. Победата с нов рекорд на турнира, нов национален рекорд на Ямайка и най-добър резултат в света за сезона заслужи Никиша Прайс, която постигна 48,57 секунди. С този резултат тя излезе на седмо място във вечната ранглиста на дисциплината, която се оглавява от легендарната Марита Кох с 47,60 сек от 1985 г.

Jamaica to the world ️



Nickisha Pryce storms to 48.57 in a stacked women's 400m.



She moves up to 7th place on the all-time list ‍



World lead

Meeting record

National record #DiamondLeague pic.twitter.com/Aw85YToodP