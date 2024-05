Норич и Лийдс оставиха интригата за реванша

Отборите на Норич и Лийдс Юнайтед завършиха 0:0 в първия полуфинален мач от плейофите за влизане във Висшата лига на Англия.

За гостите от Лийдс цял мач игра българският национал Илия Груев.

Срещата на "Кероу Роуд" премина с подчертано желание и от двете страни да не се допускат грешки в защита, което доведе и до изключително малко шансове за гол. Точните удари в средата бяха едва три, а статистиката показа, че акумулираните възможности за гол общо и пред двата отбора дори не доближават единица.

Реваншът, който ще определи единият участник във финалния мач на "Уембли", ще се играе в четвъртък, а домакин ще бъде тимът на Лийдс.

Thank you to all the #LUFC fans who joined us on the road today! #MOT pic.twitter.com/5yY11Dak8o