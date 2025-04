Нов престижен отбор в САЩ за Александър Гавалюгов

Александър Гавалюгов ще продължи да се доказва в САЩ. Юношеският национал не се забави с намирането на нов отбор. Гардът ще учи и играе Санта Клара Юнивърсити, като новината бе съобщена от самия него в социалните мрежи. Той ще носи екипа на участника в първа дивизия през следващите четири години.

Възпитаници на Санта Клара са играчи като Стив Неш, Джейлън Уилямс и Брандън Поджемски.

Както е известно, миналото лято Гавалюгов пое по своя колежански път и избра да играе за друг елитен университет, подвизаващ се в най-високото ниво про колежите – Виланова, но преди дни се раздели с „дивите котки“. Той не получи достатъчно шанс за изява, а освен това бе измъчван и от контузии, заради което влезе в така наречения трансферен портал. Българинът записа скромните 2.0 точки за само 4 мача в първа дивизия.

