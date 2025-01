Новак Джокович и Карлос Алкарас продължават напред в Мелбърн

10-кратният шампион Новак Джокович се класира за третия кръг на Аустрелиън Оупън, след като победи португалския квалификант Жайме Фария с 6-1, 6-7(4), 6-3, 6-2 във втория си мач в Мелбърн.

За сърбина това бе рекорден 430-ти двубой в турнирите от Големия шлем, с което той подобри постижението на Роджър Федерер. Той имаше сериозни затруднения срещу Фария във втория сет, в който португалецът игра на високо ниво и успя да се наложи в тайбрек. В другите три части Джокович доминираше и стигна до успеха след точно три часа игра.

Рекордьорът по титли от Големия шлем губи сет във втори пореден мач, а в третия кръг му предстои сблъсък с чеха Томаш Махач, който надви в пет сета американеца Райли Опелка.

