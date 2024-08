Новак Джокович мина безпроблемно през сънародник на US Open

Носителят на 24 титли в турнирите от Големия шлем Новак Джокович се класира за третия кръг на US Open. В изцяло сръбска афера световният номер 2 водеше с 6:4, 6:4, 2:0 срещу Ласло Джере, когато противникът му се отказа 2 часа и 12 минути след старта на двубоя.

Джере, който в първия кръг игра пет сета срещу германеца Ян-Ленард Щруф, не успя да издържи на близо 35-градусовата жега в Ню Йорк и така не успя да създаде главоболия за по-именития си сънародник по начина, по който го направи през миналата година. Тогава двамата сърби отново играха един срещу друг и Джокович отново излезе краен победител, но трябваше да прави пълен обрат след изоставане от 0:2 сета.

Следващият съперник на 24-кратният носител на титли от Големия шлем ще бъде австралиецът Алексей Попирин. Шампионът от турнира в Монреал нямаше големи проблеми срещу испанеца Педро Мартинес и го преодоля след 6:2, 6:4, 6:0.

Финалистът за 2022 година Каспер Рууд също продължава участието си в турнира. Норвежецът отстрани френския ветеран Гаел Монфис след 6:4, 6:2, 2:6, 7:6(3). Критичен за Рууд бе четвъртият сет в мача, в който той навакса изоставане от 1:3 гейма, за да спечели след тайбрек.

