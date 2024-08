Зверев, Рубльов и Мусети продължават към третия кръг на US Open

Германецът Александър Зверев се класира за третия кръг на US Open. Той се наложи над французина Александър Мюлер с 6:4, 7:6 (5), 6:1 за два часа и половина игра.

В следващия кръг световният номер 4 ще срещне аржентинеца Томас Мартин Ечевери, който победи в петсетов мач сънародника си Франсиско Серундоло след 6:3, 4:6, 6:4, 1:6, 6:3.

Напред на "Флашинг Медоус" продължи и един от любимците на американската публика Франсис Тиафо. Представителят на домакините поведе срещу Александър Шевченко от Казахстан с 6:4, 6:1, 1:0, когато съперникът му се отказа заради болки.

Американецът ще излезе за реванш в повторение на четвъртфинала на US Open миналата година срещу сънародника му Бен Шелтън, който не изпита затруднения срещу испанеца Роберто Баутиста Агут - 6:3, 6:4, 6:4.

Още един американец продължава в следващата фаза - Брендън Накашима преодоля французина Артюр Казо в три сета - 6:4, 6:4 6:2.

Той ще срещне намиращия се в прекрасна форма Лоренцо Мусети. Италианецът се затрудни, но се справи със съпротивата на Миомир Кецманович - 3:6, 6:4, 6:4, 2:6, 7:5.

