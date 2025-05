Изненадите в мъжкия турнир на "Ролан Гарос" не спират да валят

Нови трима поставени отпаднаха от мъжкия турнир на "Ролан Гарос". Това са №9 Алекс де Минор, №19 Якуб Меншик и №26 Алехандро Давидович Фокина.

Австралиецът Де Минор водеше с два сета на непредсказуемия Александър Бублик, преди представителят на Казахстан да спечели следващите три части, а с това и двубоя - 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2 за 2 часа и 52 минути.

Така Бублик се класира за първи път в кариерата си за третия кръг на Откритото първенство на Франция, където ще се изправи срещу квалификанта Енрике Роча.

Португалецът еминира победителя от Мастърс турнира в Маями Меншик също с обрат от 0:2 сета - 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3 за 3 часа и 6 минути. №200 в света Роча показа завидно хладнокръвие във важните моменти срещу чеха, който претърпява ново ранно отпадане в надпреварите от Големия шлем тази година.

Making the third round on your Grand Slam Main Draw debut.



No better feeling for world No.200 Henrique Rocha #RolandGarros pic.twitter.com/5ACU1Lsd8C