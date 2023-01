Новак Джокович не допусна изненада и триумфира с 10-а титла в Австралия

Новак Джокович спечели за десети път титлата от Аустрелиън Оупън. Във финала сърбинът срази Стефанос Циципас с 6:3, 7:6, 7:6 след 2 часа и 56 минути на корта. Трофеят е негов 22-и от Големия Шлем, като по този показател той се изравни с Рафаел Надал. Успехът в Мелбърн означава още, че Ноле се завръща като №1 в света.

Победата за Джокович над Циципас беше десета поред. Сърбинът води с 11-2 успеха над балканския си опонент, от когото за последно загуби в Шанхай през 2019 година.

Освен това Ноле е в серия от 28 поредни успеха на Откритото първенство на Австралия. Той го спечели в последните си четири участия, като изключение прави само миналата година, когато сърбинът не бе допуснат на територията на Австралия заради липсата на ваксина срещу коронавирус. Именно тези събития подействаха като допълнителен стимул на сърбина, който макар и с контузия в лявото бедро, успя по абсолютно категоричен начин да стигне до титлата, губейки само един сет в хода на турнира.

Новак Джокович стартира изключително агресивно и в четвъртия гейм логично стигна до пробив. До края той продължаваше с лекота да печели своите подавания, като не даде нито един шанс на своя опонент, за да затвори частта с 6:3.

Вторият сет обаче бе коренно различен. Стефанос Циципас значително повиши нивото на играта си. Двамата така и не стигнаха до точка за пробив в първите девет гейма. Най-критичният миг за сърбина дойде в десетия гейм, когато Циципас стигна до сетбол, но Ноле се измъкна, а след това докара нещата до тайбрек. Там Циципас успя да се върне от 2:4 до 4:4, но пък след това изостана с 4;6 и в крайна сметка отстъпи със 7:4.

Въпреки пропуснатите шансове във втория сет, Стефанос Циципас започна перфектно третия сет, когато успя да стигне и до първия си пробив в мача, оказал се и единствен. Гъркът тръгна с 1:0 , но пък след това не успя да затвърди пробива си и Ноле бързо върна паритета. Наглед Ноле печелеше доста по-лесно своите подавания, но пък Циципас не се пропука, пращайки и този сет в решителен тайбрек.

В него обаче колебанията на Циципас оказаха влияние, защото набързо резултатът стана 3:0 в полза на Ноле, след това 5:0. От тази позиция той нямаше как да изпусне нещата. 7:5 в тайбрека, 3:0 сета и десета титла от Australian Open.

