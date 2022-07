Новак Джокович откри тенис кортове в босненските „пирамиди“

Наскоро защитилият титлата си от Откритото първенство на Великобритания Новак Джокович пристигна в Босна и Херцеговина да открие тенис кортове на „пирамиден парк“, който често посещава, за да презареди батериите.

Тенис звездата, позната с интереса си към духовното, харесва хълмистия град Високо, където хиляди посещават всяка година мястото, което според мнозина е древен пирамиден комплекс, изграден от мъже, с лечебни сили – твърдение, което е отречено от учени.

35-годишният сърбин, който грабна 21-ата си титла от Големия шлем в неделя, посетил мястото за първи път през 2020 г. и го нарекъл „рай на земята“. Той се завърнал към комплекса „Босненските пирамиди на Слънцето“ поне четири пъти, или сам, или със семейството си, като винаги е бил топло приветстван от основателя на мястото Семир Османагич.

Босненският бизнесмен и любител на древната цивилизация заяви, че идеята за изграждане на тренировъчен тенис център в региона е била родена по време на последната визита на Джокера през март.

#Djokovic in Visoko (Bosnia&Herzegovina), opening of the new courts there. pic.twitter.com/WdjsHIXLSj