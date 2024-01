Новак Джокович премина и през Фриц, за да достигне своя 11-и полуфинал на Australian Open

Новак Джокович се класира за полуфиналите на Australian Open, след като в първия четвъртфинал от програмата надигра американеца Тейлър Фриц в четири сета - 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3.

Двубоят на централния корт "Род Лейвър Арена" продължи 3 часа и 48 минути, като сърбинът трябваше да се постарае сериозно, за да се справи със своя противник, който в първите два сета беше абсолютно равностоен на рекордьора по титли от Големия шлем.

Световният №1 започна срещата на много високи обороти, но в първия сет така и не успя да оползотвори нито една от осемте точки за пробив, до които достигна. В същото време агресивната игра на Фриц бе на път да даде резултат в 12-ия гейм, когато той стигна до два сетбола, но Джокович се измъкна и стигна до тайбрек, който той спечели категорично със 7-3 точки.

Във втората част Ноле продължи да изпитва проблеми с това да спечели подаването на американеца, който в същото време проби сервиса на своя опонент още в откриващия гейм, а впоследствие отрази още седем брейкбола по пътя си към успеха с 6:4, след който Фриц изравни резултата.

С края на втория сет приключиха и позитивните моменти за първата ракета на САЩ, тъй като в третата част Джокович най-накрая съумя да пробие, при това на два пъти, за да я спечели с 6:2.

В четвъртата Ноле реализира брейк за 4:2, но Тейлър Фриц намери сили да го върне за 4:3. Това обаче по никакъв начин не се отрази на сърбина, който в следващия гейм спечели на 0 подаването на съперника си, а след това на собствен сервис сложи точка на спора след 6:3.

