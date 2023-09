Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на US Open

Носителят на 23 титли от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия) се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете след победа над хърватина Борна Гойо с 6:2, 7:5, 6:4 за 2 часа и 27 минути игра в четвъртия кръг. Това ще бъде 57-и четвъртфинал на Джокович в турнирите от Големия шлем.

36-годишният сърбин проби на два пъти подаването на противника в първия сет за крайното 6:2, но на свой ред допусна пробив на старта на втората част и изостана с 0:2. Стигна се до равенство 5:5, след което Джокович отново осъществи пробив срещу Гойо и след 7:5 поведе с 2:0 сета. В третата част сръбският тенисист не допусна колебания, взе аванс от 5:3 и затвори мача при 6:4.

