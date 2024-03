Новак Джокович се завърна в Индиън Уелс с победа

Новак Джокович се завърна на Мастърса в Индиън Уелс с победа. Световният №1 надигра австралиеца Александър Вукич след 6:2, 5:7, 6:3 за малко над два часа игра и се класира за третия кръг. По този начин Джокера постигна своята победа номер 400 на ниво "Мастърс", като по този показател пред него е само Рафаел Надал с 406.

Back with a bang @DjokerNole returns to the third round at Indian Wells, d. Aleksandar Vukic 6-2 5-7 6-3.@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/cxfVWvfUoo