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Новият и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова встъпва в длъжност

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пленумът всс избра магдалена лазарова проданова главен прокурор
Снимка: БТА
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Новият и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова встъпва в длъжност от днес. Тя замества на поста досегашният временен ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова, чийто мандат изтече вчера.

Преди седмица Пленумът на ВСС избра Лазарова за и.ф. главен прокурор с 17 гласа „за“ и 2 „против“ след близо 2 часа дебати. До сега тя беше заместник главен прокурор.

Магдалена Лазарова беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова. След промените в Закона за съдебната власт заместник на главния прокурор поема еднократно поста за срок до 6 месеца.

#Магдалена Лазарова #главен прокурор #ВСС

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