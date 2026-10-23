Новият и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова встъпва в длъжност от днес. Тя замества на поста досегашният временен ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова, чийто мандат изтече вчера.



Преди седмица Пленумът на ВСС избра Лазарова за и.ф. главен прокурор с 17 гласа „за“ и 2 „против“ след близо 2 часа дебати. До сега тя беше заместник главен прокурор.

Магдалена Лазарова беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова. След промените в Закона за съдебната власт заместник на главния прокурор поема еднократно поста за срок до 6 месеца.