Ню Йорк Никс и Минесота Тимбъруулвс изградиха аванс от две победи в сериите си

Ню Йорк Никс и Минесота Тимбъруулвс поведоха с 3:1 победи в сериите си от Националната баскетболна асоциация (НБА). Нюйоркчани се наложиха над Бостън Селтикс със 121:113, докато възпитаниците на Крис Финч победиха Голдън Стейт Уориърс със 117:110.

Ню Йорк се доближи на победа от първото си участие във финалите на Източната конференция от 25 години насам. Тимът спечели първо домакинство в серията, след като загуби мач №3.

Джейлън Брансън отбеляза 39 точки и направи 12 асистенции, а Карл-Антъни Таунс добави 23 точки и 11 борби.

Селтикс е принуден да се върне в серията от изоставане с 1:3, което са правили 13 пъти в историята на НБА. Джейсън Тейтъм реализира 42 точки, но бе изнесен от терена 2:58 минути преди края заради травма в глезена. От клуба обявиха, че ще премине преглед с ядрено-магнитен резонанс.

JALEN BRUNSON PUTS ON A CLINIC IN GAME 4!!



39 PTS

12 AST

5 REB

4 3PM



Knicks lead the series 3-1 and are ONE WIN AWAY from the Eastern Conference Finals. pic.twitter.com/zPn0Q2yFRh