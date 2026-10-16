Община Варна проучва възможностите за авариен ремонт на свлечения път в кв. "Аспарухово"

Община Варна ще проучи какви са възможностите за авариен ремонт на свлечения път в кв. "Аспарухово", решиха на днешното си заседание членовете на кризисния щаб, формиран във връзка със свлачището и обявеното бедствено положение за част от район "Аспарухово", съобщиха от пресцентъра на общината.

Цялата необходима документация ще бъде предоставена на избраната фирма-изпълнител, а до края на месеца се очаква проектът да бъде готов. Строителната компания, до чийто обект възникна свлачището, ще представи предложение за продължаване на укрепителните дейности и до 30 календарни дни след издаване на разрешение от РДНСК ще завърши дейностите, решиха още членовете на щаба.

Комисия ще определят обхвата на предстоящите ремонтни дейности. Ще бъде извършена и пълна ревизия на всички ВиК съоръжения в района от представители на водоснабдителното дружество и на район "Аспарухово". Процесите на терена се наблюдават постоянно и не са регистрирани нови движения на земни маси в района на свлачището. Следващото заседание на щаба е насрочено за 23 октомври.