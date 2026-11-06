ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Управляващите представят параметрите на проектобюджета

Управляващите представят параметрите на проектобюджета за следващата година. За първи път това се случва в Университета по национално и световно стопанство.

Това не е обичайна практика. Обикновено параметрите на бюджета, заедно с средносрочната бюджетна прогноза се публикуват на електронната страница на Министерството на финансите. След това те се обсъждат в Тристранния съвет заедно със социалните партньори, които също днес се очакват да дойдат на представянето, приема се бюджетът на Министерски съвет и се внася в Народното събрание за окончателно гласуване. Ообикновено този процес отнема около месец.

Какво знаем за бюджета до момента?

Най-вероятно той отново ще бъде със свръхдефицит от над 3%. Приходите и разходите ще преминат психологическата граница от 50 млрд. евро, а държавният дълг ще надхвърли 39 млрд. евро. Ще има повече пари за отбрана и социални разходи. Предвиждат се данъчни облекчения за родителите. Минималната работна заплата ще стане 660 евро от 1 януари, а от 1 юли се предвижда увеличение на пенсиите по швейцарското правило.

Приходната част също ще бъде увеличена като се въвежда данък свърхпечалба, който обаче все още не е гласуван за шест основни сектора, както и се завишават рестрикциите към хазартния бранш.

Може да гледате представянето на бюджета на живо в 13.00 ч.