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Ограничават движението на камионите над 12 тона по АМ „Хемус“ в петък, неделя и понеделник

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Ограничават движението на камионите над 12 тона по АМ „Хемус“ в петък, неделя и понеделник
Снимка: БГНЕС/Архив
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В петък, неделя и понеделник временно ще бъде ограничавано движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в участъка на магистрала „Хемус“ между изхода на София (км 0) и пътен възел „Ботевград“ (км 47). Мярката е заради основния ремонт на тунел „Топли дол“ и цели да подобри пропускливостта на трафика и безопасността на пътуващите.

В петък, 13 ноември, от 15.00 до 21.00 ч. се спира движението на камионите в посока изход от София. В неделя, 15 ноември, от 14.00 до 21.00 ч. се ограничава движението на тежкотоварните автомобили към София. В понеделник, 16 ноември, от 7.00 до 9.00 ч. се спира движението на камионите и в двете посоки.

В петък при подходящи метеорологични условия обходният маршрут за камионите над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще бъде през прохода „Петрохан“ и път II-16 София – Своге – Ребърково. Същият маршрут ще може да се използва и в неделя за тежкотоварните автомобили, пътуващи към София.

Ако интензивността на трафика намалее, „Пътна полиция“ може да възстанови движението на камионите и преди обявения краен час. При необходимост контролните органи ще въведат и допълнителни мерки за регулиране на движението.

Преди коледните и новогодишните празници се очаква движението в двете тръби на тунел „Топли дол“ да бъде възстановено. След празниците преминаването през тръбата в посока София отново ще бъде ограничено до приключването на строително-монтажните работи. Очаква се ремонтът да завърши през април 2027 г.

#ограничаване на движението #магистрала хемус

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