ОИК в Горна Оряховица единодушно прие оставката на кмета Николай Рашков

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица единодушно прие оставката на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков на свое заседание. Комисията заседава в пълен състав и прие депозираното във вторник от кмета на Горна Оряховица заявление за освобождаване от длъжност. В решението е посочено, че комисията констатира и обявява предсрочното прекратяване на пълномощията на Николай Рашков – кмет на община Горна Оряховица.

Комисията уведомява Централната избирателна комисия (ЦИК) като изпраща копие на решението, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване. Решението не подлежи на оспорване. ЦИК трябва да уведоми Общинския съвет в Горна Оряховица. На свое заседание съветниците трябва да изберат временно изпълняващ длъжността кмет.

За решението на Николай Рашков бе съобщено вчера след продължителен съдебно-институционален казус за установен от закритата впоследствие Комисия за противодействие на корупцията конфликт на интереси. След като ОИК веднъж вече отказа да освободи Рашков от поста, случаят продължи да бъде в съдебна фаза.