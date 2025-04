Оклахома съсипа Мемфис за ударен старт на плейофите (ВИДЕО)

Оклахома Сити Тъндър затвърди своите шампионски амбиции, постигайки рекорд още на старта на плейофите в НБА. Баскетболистите на Майк Дейно изнесоха открит урок на Мемфис Гризлис след умопомрачителното 131:80 в първия мач от четвъртфиналите на Западната конференция. В "Пейком Сентър" отборът от Оклахома Сити се оказа безпощаден и постигна най-големия си успех в своята история от елиминациите, с което обезличи играчите на Томас Исало. Освен това Тъндър записаха и най-големия триумф в откриващ мач от плейофите отвъд океана.

Така "гръмотевиците" поведоха безпроблемно срещу "гризлитата" с 1:0 победи и дадоха заявка, че тази серия може да приключи светкавично. Вторият мач е планиран за 23 април (сряда), като Оклахома отново ще домакинства.

Дебютните минути преминаха в опипване на почвата, като и двата отбора изпитваха трудности да намерят по-сериозен ритъм в нападение. Домакините първи сториха това чрез Шей Гилджъс-Алекзандър и Чет Холмгрен, за да влязат в ролята на еднолични лидери и да се отскубнат с 12 точки в края на първата част.

WALLACE SLAMS IT HOME



18-5 run now for the Thunder!



MEM/OKC I #NBAPlayoffs presented by Google on ABC pic.twitter.com/edaz1e3c3Q