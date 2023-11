Оклахома Сити се наложи след продължение при гостуването си на Голдън Стейт

Оклахома Сити победи със 130:123 като гост след продължение Голдън Стейт в двубой от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Чет Халмгрен реализира тройка, с която изравни резултата в самия край на редовното време, докато съотборникът му Шай Джилджъс-Алекзандър отбеляза 10 точки в допълнителния период и това помогна за успеха на Тъндър срещу Уориърс.

Четвъртият период приключи при 117:117, а отборът от Калифорния поведе за последен път в срещата при 120:119.

Джилджъс-Алекзандър завърши с 40 точки и има най-голям принос за успеха на Оклахома, докато Халмгрен вкара 36, което е най-добро негово постижение през настоящата кампания. Техният съотборник Джейлън Уилямс добави още 22 точки.

Тъндър побеждава Голдън Стейт за втори път в рамките на настоящата седмица, а Андрю Уигинс реализира 31 точки в полза на тима на Уориърс. Стеф Къри, който се завърна на полето след лечение на контузия в коляното, се отличи с 25 точки за Гордън Стейт.

Chet Holmgren showcased his potential with a career night in a thrilling OT win over the Warriors



36 PTS (career-high)

10 REB

5 AST

63% FG pic.twitter.com/gDvBKbQieh