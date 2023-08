Олександър Усик нокаутира Даниел Дюбоа в деветия рунд и защити титлите си

Украинецът Олександър Усик нокаутира британския претендент Даниел Дюбоа и защити титлите си в тежката категория на професионалния бокс по версиите на WBA, IBF и WBO. Мачът приключи в 48-та секунда на деветия рунд на "Тарчински Арена" във Вроцлав, Полша.

Нокаутът за Усик се виждаше още от предния рунд, когато съдията направи първо отброяване срещу британеца. Ключовият момент обаче бе в петия рунд, когато Дюбоа нанесе нисък удар и изкара въздуха на Усик. Украинецът получи време от съдията, възстанови се напълно и спечели 21-та си победа в професионалния бокс.

BREAKING:



Oleksandr Usyk remains the heavyweight champion belts after defeating Great Britain’s Daniel Dubois in front of tens of thousands of Ukrainian refugees in Wrocław, Poland tonight.



Usyk dedicated his win to the Armed Forces of Ukraine.pic.twitter.com/oWpoIx7FFs