Олимпийският шампион Зверев очаква Димитров или Алкарас на полуфиналите в Маями

Александър Зверев се класира за полуфиналите на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Маями с награден фонд 8,9 милиона долара. Поставеният под номер четири представител на Германия победи трудно с 6:3, 7:5 Фабиан Марожан (Унгария).

В първата част фаворитът в мача постигна два пробива и поведе в резултата след двойна грешка на унгареца, заемащ 57-мо място в ранглистата на ATP.

Във втория сет Марожан демонстрира силен начален удар, но се пропука в най-важните моменти.



24-годишният унгарски тенисист затрудни максимално Зверев, но допусна колебания, когато изоставаше с 5:6. Германецът приключи двубоя още при първата си възможност след един час и 39 минути.

На полуфиналите шесткратният шампион от турнирите Мастърс 1000 Зверев ще се изправи срещу победителя от двубоя между Карлос Алкарас и Григор Димитров, които ще излязат на корта след 01:00 часа тази нощ.

Олимпийският шампион от Игрите в Токио 2020 г. вече има 18 победи и 5 поражения през настоящия сезон.

За Марожан това беше второ участие на четвъртфинал в турнир от Мастърс 1000 сериите (след Шанхай 2023 г.). Благодарение на силното си представяне във Флорида, Марожан ще дебютира в Топ 50 на ранглистата при следващото ѝ обновяване в понеделник (01.04.2024 г.).

