Оливер Бауман не се предава: Решението на Нагелсман ме нарани, но Клоп не е затворил вратата

Вратарят на Хофенхайм Оливер Бауман няма намерение да се отказва от мечтата си отново да облече екипа на националния отбор на Германия. Въпреки разочарованието от пропуснатото Световно първенство през 2026 година и отсъствието му от първия състав на новия селекционер Юрген Клоп, 36-годишният страж остава убеден, че все още има какво да даде на Бундестима.

В интервю за телевизия RTL преди предстоящия двубой на Хофенхайм срещу Бешикташ в Лига Европа Бауман разкри подробности около разговорите си с Клоп и призна, че не е загубил надежда за нова повиквателна.

"Става въпрос за възрастта и за промените. Въпреки това той не е затворил вратата. Затова няма да се отказвам“, заяви Бауман, визирайки разговора си с новия национален селекционер.

Юрген Клоп пое Германия след разочароващото представяне на отбора на Мондиал 2026, проведен в САЩ, Мексико и Канада. Бившият наставник на Ливърпул започна нов етап в развитието на националния тим, като обяви разширен списък от 44 футболисти за последните срещи от Лигата на нациите.

Сред избраниците му обаче не попадна Бауман, който беше част от състава по време на световните квалификации.

Въпреки това опитният вратар отказва да приема решението като окончателен край на международната си кариера.

"Опитвам се да се представям добре и да играя на ниво, което да ме прави подходящ за националния отбор. Чувствам се достатъчно във форма, за да помогна на представителния тим. След това, разбира се, ще оставя решението на треньора“, коментира стражът на Хофенхайм.

Бауман подчерта, че основният му приоритет остава представянето на клубно ниво, чрез което се надява отново да привлече вниманието на националния селекционер.

Една от най-болезнените теми за германския вратар продължава да бъде решението на Юлиан Нагелсман преди Световното първенство.

Бауман беше титуляр в квалификационния цикъл, но непосредствено преди големия турнир тогавашният селекционер реши да върне в националния отбор легендарния Мануел Нойер.

Опитният страж беше прекратил международната си кариера, но Нагелсман успя да го убеди да промени решението си и да се завърне за Мондиал 2026.

Този ход остави Бауман разочарован, след като той беше защитавал вратата на Германия по пътя към световните финали.

36-годишният футболист призна, че решението го е засегнало сериозно, но категорично отрече да има личен конфликт с Нагелсман.

"Нямам абсолютно никакъв проблем с Юлиан. Разбираме се много добре. Дори разговаряхме след световното първенство. Всичко беше наред“, обясни Бауман.

Въпреки добрите отношения между двамата, вратарят не скри емоциите, които е изпитал след избора на тогавашния селекционер.

"Разбира се, заболя ме от решението и ме ядоса. А и не го разбрах. Той знае всичко това. Обсъждали сме въпроса съвсем ясно“, допълни германецът.

След неуспешното представяне на Германия на световното първенство Нагелсман подаде оставка, а начело на Бундестима застана Юрген Клоп.

Смяната на селекционера отвори нова страница за германския национален отбор, но засега не донесе очакваното завръщане за Бауман.