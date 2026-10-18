Оливие Жиру герой за Лил в Лига 1

Оливие Жиру отбеляза изравнителното попадение и Лил завърши наравно 1:1 срещу Брест в мач от седмия кръг на френското първенство по футбол, а Ланс направи скок в класирането с победа с 3:1 срещу предпоследния Троа.

Жиру, на 40 години, бе точен от дузпа в 64-ата минута, а за гостите се разписа Мама Балде в самото начало на двубоя. Така Лил се изравни по точки с лидера в класирането Монако и Пари Сен Жермен, а Брест е осми с пет пункта пасив.

Ланс се изкачи на седмо място след успех с 3:1 срещу Троа. Адриен Монфре даде преднина на гостите с автогол в 13-ата минута, преди Одсон Едуард и Рубен Агилар да подсигурят победата. Това се случи след изравнително попадение на Томоти Нкада в средата на първото полувреме.