Онс Жабер открива сезона на трена в Нотингам, където Кейти Боултър ще защитава титлата си

Двукратната финалистка от Уимбълдън Онс Жабер оглавява списъка с участнички в турнира в Нотингам следващия месец. В надпреварата, която е от категория WTA 250 ще видим и шампионките от Големия шлем Барбора Крейчикова и София Кенин, както и настоящата шампионка Кейти Боултър. Турнирът започва на 10 юни и поставя началото на серията от състезания на трева.

Жабер има редица успехи на тази настилка, сред които са двата й финала на третия турнир от Големия шлем Уимбълдън. През 2022 година тунизийката отстъпи в мача за купата пред Елена Рибакина, а година по-късно загуби от Маркета Вондрусова спора за трофея. Две от петте титли в кариерата й са именно на тревна настилка, в Бирмингам 2021 и в Берлин 2022.

Жабер, която се намира в момента под номер 9 в световната ранглиста има само едно участие в Нотингам през 2014 година, когато турнира е от категорията ITF.

