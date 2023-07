Онс Жабер се наложи над Магдалена Фрех на старта на Уимбълдън

Миналогодишната финалистка Онс Жабер (Тунис) направи успешен старт на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Поставената под №6 Онс Жабер пласира 6 аса при победата над Магдалена Фрех (Полша) с 6:3, 6:3 за 78 минути под покрива на Централния корт, който беше спуснат заради дъжда в британската столица

