Опитът на Джокович срещу енергията на Алкарас в битка за трофея от Уимбълдън

Новак Джокович и Карлос Алкарас ще се срещнат за втора поредна година на финала на Уимбълдън.



Преди 12 месеца испанецът превзе централния корт и след победа в 5 сета сложи край на доминацията на Джокович в западен Лондон. Тогава финалът продължи 4:42 часа, а испанецът стана едва четвъртият активен тенисист, който е триумфирал на Уимбълдън след Рафаел Надал, Анди Мъри и Новак Джокович. Освен това Алкарас сложи край на серията на Джокович от 4 последователни титли в турнира (2018-2022).

С достигането си до финала през 2024 г. Алкарас стана четвъртият в Оупън ерата, който достига до два или повече финали на Уимбълдън преди да е навършил 21 г. Испанецът никога не е губил във финал в Шлема (3-0), а преди месец на „Ролан Гарос“ стана най-младият, който е спечелил титли от Шлема на всички настилки.

Ако успее да победи Джокович в неделя, Алкарас ще стане едва шестият, който печели последователно „Ролан Гарос“ и Уимбълдън, като ще се присъедини към Род Лейвър, Бьорн Борг, Рафаел Надал, Роджър Федерер и Новак Джокович.

В същото време Джокович ще се опита да вземе реванш за поражението от Алкарас преди 12 месеца, което му попречи да се изравни с Роджър Федерер по брой спечелени титли от Уимбълдън – 8. Ако успее да спечели днес, сърбинът, 37 годишен, ще се превърна в най-възрастният шампион в историята на турнира и ще добави рекорден 25-ти трофей от Големия шлем в изумителната си кариера.

В неделя те ще се изправят един срещу друг за шести път, като сърбинът води с 3-2 победи в преките двубои. От началото на турнира Джокович се представя силно, като загуби едва два сета по пътя към 10-яи си финал в „Ол Ингланд Клъб“.



За Джокович това ще бъде 37-мо участие на финал в турнир от Големия шлем и определено опитът е на негова страна. Сърбинът обаче знае по-добре от всеки колко е трудно да победиш Алкарас.

Финалът на Уимбълдън започва в 16:00 часа наше време.



Third point of the match. 27 shot rally.



And @DjokerNole does this #Wimbledon pic.twitter.com/HOC9h5jX9g