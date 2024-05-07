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Осем състезатели ще участват на олимпийска квалификация и на Световна купа по кану-каяк в Сегед

Двете състезания ще се проведат от утре до 12 май.

кану-каяк състезатели се нуждаят от средства
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от БНТ
19:05, 07.05.2024
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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Националният отбор по кану-каяк за мъже и за жени ще вземе участие на Олимпийска квалификация и на Световна купа в Сегед (Унгария). Двете състезания ще се проведат от утре до 12 май.

България ще бъде представена от следните състезатели в дисциплините: двойка кану Ангел Кодинов и Преслав Георгиев - С2 500 метра, С2 1000 метра, едноместно кану Преслав Георгиев - С1 200 м, Ангел Кодинов - С1 500 м, С1 1000 м, двойка каяк Даниел Караколев и Теодор Асенов - К2 500 м, едноместен каяк Теодор Асенов - К1 200 м, Мирослав Кирчев - К1 1000 м, Иван Пенчев - К1 500 м, К1 1000 м, Йоана Георгиева - К1 200 м, К1 500 м, Денислав Цветанов - К1 200 метра.

На 8 и 9 май ще се проведе квалификацията за олимпийските игри в Париж 2024, а от 10 до 12 май са стартовете за Световната купа.

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#Световна купа по кану-каяк в Сегед #кану каяк
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